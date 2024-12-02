Зеленский заявил, что у армии сейчас нет сил для освобождения оккупированных территорий России

Война вошла в "сложный период"

Украина не имеет достаточно военной мощи для силового освобождения всех оккупированных территорий, включая Крым. Руководство государства ищет дипломатические пути возвращения части захваченных земель после вступления в НАТО.

Поддержка партнеров пока не отвечает потребностям Украины для ведения активных боевых действий. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью японскому информационному агентству Kyodo News.

"Нашей армии не хватает сил для этого. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения", — подчеркнул Президент. В то же время он подчеркнул, что такие шаги возможны только тогда, когда Украина будет достаточно сильной, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны России.

Издание пишет, что, по словам главы государства, война вошла в "сложный период". Зеленский высоко оценил помощь Японии, США, Южной Кореи и европейских стран, оказывающих поддержку Украине и вводящих санкции против России. Однако он отметил необходимость усиления помощи для укрепления обороноспособности Украины.

Президент также обратил внимание на присутствие северокорейских военных на территории РФ. По имеющимся данным, около 12 тысяч солдат КНДР находятся в Курской области. Зеленский прогнозирует, что Путин будет использовать их в качестве "пушечного мяса" для уменьшения потерь российской армии.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Зеленский готов остановить войну в обмен на членство в НАТО. Речь идет о "горячей фазе" войны.