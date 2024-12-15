Психолог рассказала, как меняются военные, и как с ними себя правильно вести

Все зависит от того, какой человек

У военных, особенно прошедших боевые действия, восприятие себя, жизни, реальности меняется. К мощным стрессорным факторам наше тело и мозг адаптируются, чтобы выжить в экстремальных условиях.

Об этом рассказала "Телеграфу" психолог, сомнотерапевт, начальник группы контроля боевого стресса 210-го отдельного штурмового полка, член Национальной психологической ассоциации, Института расстройств сна и психотравматических расстройств, британского Института комплексной травмы Евгения Василенко — "Во время войны не надо отказываться от нормальной жизни. Страдать, чтобы что?". Она ответила, как меняются военные, и как с ними себя правильно вести.

"У тех, кто остался дома ждать, не происходит такой переход. Мы воспринимаем человека, который уехал воевать, так, как привыкли. Нужно сесть и переговорить: кто что делает, кто за что отвечает" — говорит Василенко.

Накрученное отношение: из боевых действий в офис

Психологиня также затронула тему работы ветерана в офисе. По ее словам, нет никаких препятствий, которые не позволили бы ветерану вернуться к работе в офисе и адаптироваться к жизни.

"Любой опыт другого человека будет отличаться от вашего, и вы никогда до конца не поймете другого человека. Проблемой может быть накрученное отношение: "Ко мне в офис придет поплавленный военный и будет на меня агрессировать. У нас есть когнитивный треугольник: сначала мы что-то думаем, потом по этому поводу что-то чувствуем, а уже действуем. То есть, иногда накрутили что-то себе, а потом начинаем действовать еще до того, как оно произошло", — объясняет женщина.

В итоге она говорит, что все зависит от того, какой человек. Процесс интеграции и реинтеграции он двусторонний. Возвращающиеся военные должны понимать, что гражданский мир немного по-другому устроен и им нужно встраиваться в систему, а гражданские должны понимать, что они должны идти навстречу и что-то корректировать.

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