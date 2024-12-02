Почти четверть всего населения: нардеп рассказала, сколько в Украине будет ветеранов

Нардеп назвала огромную цифру

В Украине в настоящее время есть почти миллион ветеранов боевых действий. В следующие годы их количество может вырасти в разы.

Об этом рассказала член парламентского комитета по социальной политике и правам ветеранов, нардеп "Евросолидарности" Ирина Никорак в эфире "Новини Live". По ее словам, Украине стоит готовить социум к этому, а не говорить о реинтеграции военных в мирную жизнь.

"По состоянию на сейчас у нас есть почти миллион ветеранов — участников боевых действий начиная с 2014 года. В перспективе следующих годов и опираясь на прогнозы Министерства ветеранов, у нас может быть 4-5 миллионов ветеранов вместе с членами семей погибших и без вести пропавших", — сказала она.

Нардеп добавила, что с учетом демографической ситуации эта цифра будет составлять 20-25% всего населения страны.

По ее словам, в этом контексте стране стоит думать о том, как готовить общество к адаптации ветеранов, а не говорить о реинтеграции ветеранов в общество.

Напомним, ранее медик-стрелок Александр Роменский рассказывал "Телеграфу" о том, как говорить с военными, чтобы не затрагивать больные темы.