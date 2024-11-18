Враг учится на ошибках. Ветеран рассказал, что изменилось у россиян

Но и на достижениях Украины тоже учатся

Российская армия учится на ошибках и достижениях Украины. В частности, речь идет о том, как враг запускает "шахеды".

Об этом заявил опытный украинский боец Владимир Авдеенко (позывной "Вальдемар") в интервью "Телеграфу" — "Приближается трудный период, готовиться всем": лидер Центра подготовки населения к нацсопротивлению об эволюции войны и угрозе для Украины".

По его словам, если взять те условия, в которых он находился в 2022-м, то их не сравнить с нынешними.

Враг учится как на наших достижениях, так и наших ошибках. К примеру, раньше они запускали "Шахеды" прямо, то сейчас производят буквально рисунки в воздухе.

"Мы даже шутим между собой: "Возможно, они хотят нам что-то сказать?" Россияне учатся не хуже нас. Мы тоже эволюционируем и сейчас большинство новых достижений не преподаем в целях безопасности", — говорит он.

Ранее "Телеграф" писал, что Украине нужно готовиться к более трудным периодам. И так, как было раньше, уже не будет.