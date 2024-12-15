Политологи объяснили предъявы Бойко о "насилии над украинцами"

Надо думать не только о фронте, но и о тыле, говорит Яхно

В воскресенье, 15 декабря, украинское общество разразилось эмоциями из-за заявлений нардепа Юрия Бойко, возглавляющего в Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Он подверг критике атаки на русский язык, Украинскую православную церковь, снос памятников и переименование городов.

Политолог Олеся Яхно пояснила, что заявления Бойко о "насилии над людьми со стороны радикалов" — это один из примеров того, как может развиваться внутреннее поле с точки зрения гибридных вызовов.

Это я к тому, что война, даже после возможной остановки горячей фазы войны, будет продолжаться на других уровнях. Конечно, политика и конкуренция есть, и должны быть. Но враг точно будет использовать любые возможные противоречия. Пример заявления Бойко в этом смысле незавуалировано. А сколько будет завуалировано. Поэтому повторю то, что часто говорю: надо думать не только о фронте, но и о тыл. О неуязвимости изнутри и коммуникации с обществом», — написала она.

Политический обозреватель Леонид Швец также прокомментировал.

"Слышали о термине "открывалка"? Мясо, которое идет первым, чтобы раскрывать наши огневые точки. Шансов у таких на выживание ноль. Вот Бойко такой открывашка: посмотреть, как уйдет", — говорит он.

Что предшествовало

Юрий Бойко, депутат Верховной Рады и глава группы "Платформа за жизнь и мир", выступил с критикой государственной политики по языку, церкви и исторической памяти. В своем видеообращении в TikTok он назвал "насилием" процессы декоммунизации, переименования городов и ограничения влияния русского языка и церкви в Украине.

Основные тезисы Бойко:

Критика сноса памятников;

Осуждение языковых ограничений;

Отрицание изменений в церковной политике;

Призыв к "единению страны".

Депутат провел параллель с событиями в США, где в свое время демонтировали памятники Колумбу, утверждая, что в Украине проходят подобные "радикальные" процессы.

Бойко говорит, что тех, кто не поддерживает государственную политику декоммунизации и дерусификации, становится больше.

Ранее "Телеграф" писал, что Рада проголосовала за лишение наград предателей Украины.