В Киеве в укрытии и под сирену встретили Вифлеемский огонь (фото, видео)

Символ мира и надежды прибыл в Украину

В воскресенье, 15 декабря, пластуны передали в Киеве Вифлеемский огонь мира, который был зажжен на месте рождения Иисуса Христа. Мероприятие прошло в укрытии из-за сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который побывал на торжественной церемонии встречи огня. О доставке Вифлеемского огня в Украину позаботились представители украинской скаутской организации "Пласт".

Уже много лет скауты в палестинском городе Вифлеем зажигают огонь и распространяют его в другие страны к празднованию Рождества. Огонь этот символизирует мир, любовь и добро.

Украинские пластуны торжественно передали Вифлеемский огонь мира представителям "Укрзализныци". Мероприятие должно было пройти на Центральном киевском вокзале, но из-за воздушной тревоги его перенесли в ближайшее укрытие.

В течение 15-16 декабря 12 ночных поездов доставят его на 22 вокзала страны и таким образом распространят по всей Украине.

Первым поездом, на котором Вифлеемский огонь отправится в свое путешествие по стране, станет поезд №81 "Киев — Ужгород", который отправится из столицы в 18:30.

Напомним, Вифлеемский огонь мира — международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

Акция основана в 1988 году Австрийской телерадиокомпанией как благотворительный поступок — донести свет с символического места рождения Иисуса Христа тем, кто празднует Рождество вне дома — в больницах, детских домах и т.п. В том же году инициатива была подхвачена скаутами Вены, а основным инициатором выступил скаутский проводник Бертль Рюнвальд.

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