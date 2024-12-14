В ВСУ четко показали на карте, где сейчас идут бои под Кураховым

Россияне не прекращают штурмов

На фоне информации, что ВСУ якобы могли попасть в окружение возле Успеновки на Кураховском направлении, в командовании рассказали о ситуации на этом участке фронта. Россияне, в ходе изнурительных боев смогли улучшить свое тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко и не только.

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица") проинформировала в своем Telegram-канале о произошедшем в районе Курахово за сутки 13 декабря. Россияне пытались улучшить свое тактическое положение в районе Благодатного, западнее Дальнего и в районе Елизаветовки, однако там их успехи не увенчались успехом и оккупанты отступили.

"В то же время противник проводил штурмовые действия в районе юго-западнее Сторожевого, юго-западнее населенного пункта Сухие Ялы, южнее Константинопольского и юго-западнее населенного пункта Веселый Гай: в результате огневого поражения укрепление на отдельных позициях потерпело разрушения, что сделало невозможным их дальнейшее удержание", — объяснили в ОСУВ "Хортица", добавив, что сейчас подразделения наших войск проводят мероприятия по возобновлению тактического положения.

Напомним, о возможном окружении украинских войск под Курахово предупредил портал DeepState. По его данным, украинские подразделения оказались в крайне невыгодном положении возле Успеновки. Российские формирования пытаются штурмовать деревню, постепенно захватывая отдельные здания и пытаясь расширить контролируемую территорию и зажать ВСУ в котел.

Как писал "Телеграф", военная корреспондентка ТСН Юлия Криенко 13 декабря сообщила, что у Курахово сложилась критическая ситуация. В районе "Успеновского мешка" ВСУ, возможно, попали в оперативное окружение. Однако команды на уход им не дают.