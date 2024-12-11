Движение затруднено, автомобиль всмятку: под Киевом произошло ДТП с пострадавшим (фото, видео)

"Телеграфу" прокомментировали произошедшее в полиции

В среду, 11 декабря, на Гостомельском шоссе со стороны столицы произошло ДТП. Столкнулись Mercedes Sprinter и Таврия, в результате этого пострадавший.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Там опубликовали соответствующие фотографии.

"ДТП на Варшавской трассе: столкнулись Mercedes Sprinter и Таврия. По предварительным данным, в результате столкновения пострадало. Движение затруднено. По состоянию на 09:15: сообщают, что Варшавка полностью стоит", — пишет телеграмм-канал.

Что говорят в полиции

На месте происшествия находятся все соответствующие службы. Патрульные обеспечивают безопасность и регулировку дорожного движения.

"В связи с ДТП на Гостомельском шоссе движение транспорта затруднено в обоих направлениях", — говорится в сообщении.

"Телеграф" обратился к пресс-секретарю Патрульной полиции в городе Киеве за комментарием по ДТП. Она подтвердила, что известно о пострадавшем.

"Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Патрульные осуществляют регулирование движения, следят за безопасностью. Помощь оказывает скорая и ГСЧС. На месте работают следователи", — прокомментировала она.

По информации Патрульной полиции, движение затруднено сейчас в обоих направлениях.

Ранее "Телеграф" писал, что подчиненные мэра могли устроить пьяное ДТП в Житомирской области.