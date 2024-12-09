Подчиненные мэра могли устроить пьяное ДТП в Житомирской области (видео)

Жигуль вылетел на встречку

В сети разгорается очередной скандал из-за предполагаемого ДТП в Житомирской области. Аварию якобы вызвал водитель городского головы Радомышля.

Об этом сообщает пользователь Оксен Копистка. Он же публикует видео с пьяным участником ДТП.

"Советник городского головы Владимира Тетерского — Миша Калиниченко и водитель мэра в очередной раз устроили пьяное ДТП в Радомышле, наехав на пешеходов! Надеемся на этот раз Национальная полиция сможет наказать преступников", — говорится в сообщении.

Заметим, что на видео мужчина в не тверезом состоянии мало говорит и почти не передвигается. Он также отказывается пройти тест на алкогольное или наркотическое опьянение. Однако на кадрах мужчина с водителем общаются без полиции. Из разговора ясно, что пьяный водитель выехал на встречную полосу и создал аварийную ситуацию.

"Будешь знать, как по встречке ехать. Сейчас приедут патрульные, все проверят. Ты меня чуть не сбил, а чтобы я тогда делал? Машину за собственные средства ремонтировал?" – говорит мужчина на видео.

Добавим, что он также показал номера авто и его внешний вид. Вероятнее всего, это была машина ВАЗ LADA "Жигули", с номерным знаком АВ8715.

"Все могут увидеть настоящее лицо нашего городского совета! Позор!" — добавляет Копистка.

Официально этот инцидент не освещала ни полиция Житомирской области, ни администрация населенного пункта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мажору, причастному к смертельному ДТП в Днепре, избрали меру пресечения.