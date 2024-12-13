"Спали" врага: СБУ запускает важный чат-бот

Важная инициатива, которая должна не позволить врагу разрушить оборону нашей страны

Служба безопасности Украины запускает официальный чат-бот под названием "Спали ФСБешника". Идея состоит в том, чтобы украинцы сдавали правоохранителям "вербовщиков" из РФ, которые предлагают им совершать на территории Украины теракт или поджог.

Сообщить об этом можно будет в Telegram. Всем написавшим будет гарантирована анонимность.

Если российские спецслужбы пытаются завербовать вас или кого-то из вашего окружения для поджога, теракта или минирования, то вы сможете сообщить об этом в СБУ.

Для этих целей Служба безопасности Украины запускает официальный чат-бот "Спали ФСБешника" в Telegram, поскольку этот мессенджер чаще всего используется для вербовки молодежи и несовершеннолетних.

"Если тебе или твоим знакомым предлагают поджечь авто ВСУ или админздание, устроить теракт или минирование — сразу пиши нам! Не помогай врагу разрушать оборону твоей страны", — говорится в сообщении.

Чтобы сообщить о потенциальном вербовщике вам необходимо:

открывай чатбот по ссылке

написать, какое именно преступление россияне предлагали вам совершить

добавить информацию о контакте, который хотел вас завербовать, и другие известные вам детали.

В СБУ подчеркнули, что всем написавшим будет гарантирована конфиденциальность, а каждое сообщение будет тщательно обработано сотрудниками Службы безопасности Украины.

"Помни! Не верь сказкам, которые рассказывают россияне. Предатель никогда не будет "своим другом" для врага. И за выполнение их заданий ты получишь не деньги, а реальный тюремный срок — уголовная ответственность за теракты или диверсии наступает с 14-летнего возраста и предусматривает до 10 лет заключения. Не пали своих! "Спали" врага!", — подчеркивают в СБУ.

Напомним, киевские полицейские задержали 16-летнего юношу, совершившего поджоги трех почтовых отделений Укрпочты. Парень уроженец Житомирской области и агент российских спецслужб.

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что СБУ задержала подростков, взорвавших отделение полиции в Киевской области. Обещанное вознаграждение от российских кураторов подростки так и не получили.