Без "Дии" не справитесь. Как быстро оформить "тысячу Зеленского"

Получить помощь смогут не все

С 1 декабря стартовала социальная программа "Зимова єПідтримка", которую ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Все украинцы, которые находятся на территории страны, включая детей, могут получить пособие в размере 1000 гривен.

Таким образом правительство решило поддержать население во время отопительного сезона. "Телеграф" рассказывает о том, как можно оформить помощь, кому она не доступна и на что можно потратить тысячу от Зеленского.

Как оформить помощь

Помощь от государства "Зимова єПідтримка" является одноразовой и будет доступна для украинцев, которые находятся на территории нашей страны. Будет действовать программа в течение декабря 2024 — февраля 2025 года.

Выплата предназначена не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка через "Дию". Потратить средства можно будет до конца 2025 года.

Оформить помощь легче всего через приложение "Дия". Лица, не пользующиеся приложение могут обратиться к банкам-партнерам для оформления карты "Национальный кэшбек" на которую и прийдет помощь.

Важно помнить, что открытие и обслуживание карты "Национальный кэшбек" является бесплатным. Никаких налогов на полученную 1000 гривен начисляться не будет.

Инструкция по оформлению помощи

Через приложение "Дия"

Установите приложение "Дія" на смартфон.

Откройте карту "Национальный Кэшбэк" в одном из банков-партнеров (ПриватБанк, monobank, Сбербанк и другие). Открытие и обслуживание карты бесплатно.

Активируйте карту в разделе "Сервисы" в "Дії".

Выберите услугу "Зимняя поддержка" и подайте заявку.

Ожидайте зачисление средств.

Через "Укрпочту"

Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, получающие выплаты через "Укрпочту", автоматически получат пособие без подачи заявок. Потратить средства они смогут также через "Укрпочту" — на оплату коммунальных услуг или приобретение товаров украинского производства.

Кто не получит тысячу гривен от Зеленского

Не получат деньги только те украинцы, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях. Верификация должна будет якобы происходить по геолокации пользователя в приложении "Дія".

На что можно потратить деньги:

коммунальные платежи, медицинские, ветеринарные или юридические услуги;

образование, спорт, отдых, транспорт, мобильная связь, страхование;

благотворительность: пожертвовать на ВСУ или купить военные облигации;

салоны красоты, развлечения и другие услуги.

Снять наличные с карты "Национальный кэшбек" нельзя. Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории расходов. Банки будут распознавать категорию при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, который присваивается торговой точкой и характеризует направление бизнеса.

Напомним, Владимир Зеленский объявил о старте выплат украинцам с 1 декабря. Люди по-разному отреагировали на инициативу главы государства о раздаче тысячи гривен и некоторые посчитали это "издевательством".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "тысяча Зеленского" поставила под угрозу программу Национальный кешбэк. Нардеп Ярослав Железняк называет эти решения популизмом, ведь в этом году на кешбэк забрали деньги из программы разминирования.