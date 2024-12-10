Туск рассказал, когда могут начаться переговоры между Украиной и Россией

Глава польского правительства рассказал о переговорах России и Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут состояться уже этой зимой.

Об этом сообщает Reuters. По словам Туска, Варшава будет активно участвовать в любых переговорах, когда станет председателем в Европейском Союзе с 1 января 2025 года.

Также глава польского правительства заявил, что находится в постоянном контакте со скандинавскими и балтийскими союзниками Варшавы.

"Я очень хочу, чтобы Польша была страной, которая задаст тон тем решениям, которые должны обеспечить нам безопасность и защитить польские интересы", — заявил Дональд Туск.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить сделку по войне с Россией. Он подчеркнул, что Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии: РФ — из-за войны против Украины и плохой экономики, а Иран — из-за Израиля и его боевых успехов. Точно так же, отмечает американский лидер, Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить войну.

На это отреагировали у Владимира Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не откажется от оккупированных территорий Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, у Трампа раскритиковали Владимира Зеленского за внешний вид во время встречи в Париже.