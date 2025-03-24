"Политический театр": в The Telegraph раскритиковали обсуждение миротворческой миссии в Украине

Более 30 стран, которые предположили, что примут участие в миссии, пытаются понять, кто на что готов, и кто какие силы может выделить

"Коалиция желающих", которую создали Британия и Франция, и в которую вошли страны, готовые отправить в Украину миротворцев — это "политический театр", не приносящий никакой реальной пользы, кроме политического самоуспокоения. Страны, вошедшие в коалицию, пока даже не могут определить, каким именно будет формат этой миротворческой миссии, не говоря уже о других деталях.

Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники среди британских военных и политиков. Один из собеседников отметил, что сейчас "коалиция желающих" не имеет определенных военных целей и военно-стратегического планирования миссии.

"Это все политический театр. Стармер забежал наперед с разговорами о "сапогах на земле", прежде чем он понял, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим меньше об этом, а больше о реактивных самолетах и ​​кораблях, которые легче использовать и которые не нуждаются в базировании в Украине", — сказал он.

Другой собеседник, связанный с министерством обороны Великобритании, сообщил, что фактически текущие переговоры "коалиции желающих" сейчас находятся на ранней стадии. Более 30 стран, которые предположили, что будут участвовать в миссии, пытаются понять, кто на что готов, и кто какие силы может выделить. А еще один военный добавил, что это чисто политическое самоуспокоение без реальной конкретики. США и Россия не поддерживают создание этой коалиции: если мнение Кремля больше никого не интересует, то отсутствие поддержки со стороны Вашингтона очень нервничает.

"Это политика. В этом нет никакого военного смысла… Никто не знает, в чем заключается миссия. В Украине и вокруг нее около 700 тысяч россиян и более миллиона украинцев под ружьем. Что должны делать 10-тысячные международные силы, расположенные на западе страны в 400 км от линии фронта? Они даже не смогут защитить себя. Какая миссия? Какова ее легитимность? Какие правила боевых действий? Как ими управляют, снабжают и размещают? Как долго они будут там и зачем? Никто не знает", – сказал он.

С другой стороны, начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин обрушился на тех, кто критикует "коалицию желающих", отметив, что это "полная чушь". Он объяснил, что дискуссии о размещении миротворцев в Украине велись на достаточно серьезном уровне. Все, кто говорят противоположное — "не в курсе" и должны прекратить говорить о вещах, в которых ничего не понимают.

Добавим, что сейчас Великобритания рассуждает о том, чтобы в составе миротворческого корпуса западных стран отправить в Украину собственные истребители Eurofighter Typhoon. Об этом шла речь 20 марта на заседании в Постоянном объединенном штабе, отвечающем за планирование и контроль британских заграничных военных операций.

Отметим, что второй саммит "Коалиции желающих" прошел в Лондоне 15 марта под руководством премьер-министра Британии Кира Стармера. На саммите собрали лидеров стран НАТО и Содружества, готовых предоставить силы для того, чтобы сформировать и отправить в Украину миротворческий корпус. Следующий саммит, уже третий, состоится в Париже 27 марта, на него пригласят Украину.