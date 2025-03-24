Умеров сообщил о завершении переговоров в Саудовской Аравии: удалось ли о чем-то договориться

Обсуждался ряд вопросов, в том числе безопасность украинской энергетики от российского террора.

Делегации Украины и США завершили переговоры в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, посвященные некоторым вопросам мирного урегулирования войны против российского режима. Обсуждался ряд вопросов, в том числе безопасность украинской энергетики.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook. Он отметил, что встреча была "конструктивной" и анонсировал более подробные подробности впоследствии.

"Завершили встречу с американской командой. Разговор был конструктивным и содержательным — обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере", — написал он.

Умеров добавил, что делегация выполняет основную задачу, которую дал президент Украины Владимир Зеленский. Это достижение в Украине длительного и устойчивого мира.

"Задача Президента Украины Владимира Зеленского – достижение достойного и длительного мира для нашего государства и людей, а значит для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, 18 марта. Главной темой обсуждений стало завершение войны России против Украины.

Как сообщалось, по результатам переговоров Трамп и Путин согласовали прекращение огня по энергетике и инфраструктуре. Однако в тот же вечер российские войска запустили по Украине дроны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после разговора с президентом США Россия масштабно атаковала энергетику Украины.

В результате Трамп был очень разочарован телефонным разговором с Путиным. Президент США надеялся, что Путин согласится на полноценное прекращение огня, предложенное Украиной и США, однако тот согласился только на ограниченное, еще и обставил его рядом условий. Это не очень понравилось Трампу, более того, он разоблачил Путина на лжи.