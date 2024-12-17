Он пытается выставить себя борцом за справедливость

Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде Юрий Бойко, который 17 декабря пришел на допрос в Службу безопасности Украины, рассказал, почему записал скандальное видео. По словам нардепа, он считает недопустимым уничтожать памятники и "сражаться с собственным прошлым".

Служба безопасности Украины, по данным источников "ВВС Украина", вызвала политика на допрос, чтобы он детально объяснил свои последние заявления. Он рассказал об этом в разговоре с изданием.

"Моя позиция по отношению к прошлому и исторической памяти остается неизменной в течение многих лет. Ничего не изменилось и после начала вооруженной агрессии России. Ничего не изменилось и после начала вооруженной злости России. Потому я не вижу ничего "резкого" в видео. Скорее резкой была реакция на видео. Каждый услышал, что хотел услышать. Я действительно категорически против "политики отмены" прошлого. Это история становления нашего государства, какой бы она ни была. Ее нужно помнить, чтобы не повторять ошибки. То же касается церкви и языка. Не нужно расшатывать общество в период войны, разделяя на "правильных" и "неправильных" украинцев, а наоборот искать точки единства людей", — заявил Бойко.

Он добавил, что огласка и резонанс, которые вызвало его заявление, свидетельствуют о том, что "мы затронули очень болезненную точку в обществе". За словами нардепа, "обнаружение проблемы – это уже половина ее решения, а не основание для уголовного преследования".

Напомним, Бойко опубликовал в соцсетях видео, где рассказывал об "украинских радикалах, которые начали сносить памятники в стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить".

Оно вызвало значительный резонанс среди украинцев. В то же время в Верховной Раде предложили отозвать Бойко из Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Соответствующий проект определения был зарегистрирован 16 декабря.

В своем обращении Бойко заявил, что в Украине "преследуют русский язык, преследуют Украинскую православную церковь (Московский патриархат), сносят памятники и переименовывают города". Депутат провел параллель с событиями в США, где в свое время демонтировали памятники Колумбу, утверждая, что в Украине проходят подобные "радикальные" процессы.

Как рассказывал "Телеграф", политологи объяснили пророссийские упреки Бойко. По мнению Олеси Яхно, его заявления о "насилии над людьми со стороны радикалов" — это один из примеров того, как может развиваться внутреннее поле с точки зрения гибридных вызовов.