"Есть положительная реакция": Зеленский прокомментировал обсуждение размещения миротворцев в Украине

Макрон уже начал переговоры с некоторыми мировыми лидерами по реализации этого замысла

В ходе визита в Брюссель 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский среди прочего обсудил с французским президентом Эммануэлем Макроном идею размещения миротворческого контингента в Украине. Зеленский отметил, что сейчас эта инициатива находится на этапе детализации.

Об этом он сказал во время выхода в прессу 18 декабря, сообщило "Радио Свобода". Зеленский напомнил, что миротворческий контингент в Украине – это давняя идея Макрона.

"Что касается миротворцев, мы проговаривали с Эммануэлем его давнюю идею. Мы поддерживаем идею усиления Украины, и вы это понимаете. Мы обсуждаем эти детали", – сказал Зеленский.

Более того, по его словам, Макрон уже начал переговоры с некоторыми мировыми лидерами по реализации этого замысла. Однако конкретные детали пока разглашаться не будут из соображений безопасности.

"Пока не хочу говорить детали, потому что мы в процессе. Но я вижу, что уже есть положительная реакция от некоторых сторон. Это непростой процесс, вы понимаете, какие в чем риски", – резюмировал президент.

Отметим, что введение международного миротворческого контингента в Украину может наконец-то принести мир нашей стране, однако при этом существует угроза фактической заморозки вооруженного конфликта с Россией. Это означает, что ситуация будет оставаться неразрешенной, и возвращение захваченных территорий может быть отложено на неопределенное время.

При этом международный миротворческий контингент ООН, составленный из представителей африканских или азиатских стран, может не вызвать уважения у российских военных, ведущих боевые действия в Украине. Поэтому в нашу страну лучше ввести нейтральные силы под флагом Евросоюза или блока НАТО.

Больше читайте в публикации: "Миротворцы на линии фронта. Смогут ли иностранные военные сохранить мир и какой главный риск для Украины".