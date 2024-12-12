Кому придется пройти военную подготовку в 2025 году

Женщин после БЗВН будут брать на воинский учет

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу в мае этого года, мужчины от 18 до 25 лет обязаны пройти базовую военную подготовку (БЗВН). Эта инициатива, направленная на повышение обороноспособности страны, станет обязательной с 1 сентября 2025 года.

БЗВН должна заменить срочную службу, которую отменили. Детальнее об этом пишет Украинская правда.

Каждый украинец в указанной возрастной категории сможет самостоятельно выбрать период для прохождения БЗВН, но завершить ее необходимо до достижения 24 лет.

Студентов, которые не выполнят это требование, могут отчислить из учебного заведения согласно решению Кабинета Министров.

Для женщин участие в базовой военной подготовке добровольно . Однако Верховная Рада уже приняла законопроект, за которым будут ставить на воинский учет женщин, которые пройдут БЗВН . Документ вступит в силу после подписи президента.

Напоминаем, что мужчины от 16 до 25 лет смогут становиться на воинский учет без необходимости лично посещать ТЦК и СП. Инициатива реализована в соответствии с Постановлением №932, предусматривающим интеграцию реестра "Оберег" с Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы.

Проект приняли для того, чтобы:

Безбарьерно поставить на учет мужчин, находящихся за границей. Чтобы они автоматически не стали нарушителями только из-за невозможности приехать в Украину.

Разгрузить ТЦК. Мужчины 16–25 лет не подлежат призыву без их согласия — усилия ТЦК хотят сосредоточить на задачах мобилизации.

Эксперимент будет длиться год. После завершения этого периода команда цифровизации Минобороны подготовит отчет об эффективности инноваций. В случае положительных результатов процедуру планируется закрепить на законодательном уровне.

Ранее "Телеграф" писал, как молодежь будут активнее привлекать в армию. Рассматривается запуск мотивационных контрактов в боевые бригады для 18–25-летних.