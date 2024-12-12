Кто из мужчин считается военнообязанным и какие обязанности имеет

Некоторых могут мобилизовать до 25 лет

В Украине мобилизации подлежат граждане от 18 до 60 лет. Однако призвать на службу могут только военнообязанные мужчины.

Согласно действующему законодательству, военнообязанными граждане Украины, которые находятся в запасе и могут быть мобилизованы при необходимости. Пишет 24 Канал.

Также граждане призывного возраста делятся на:

Допризывники – лица, которые становятся на воинский учет в 17 лет.

Призывников – мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, подлежащих призыву.

Резервистов – проходящих службу в военном резерве.

Военнообязанных в запасе – мужчин в возрасте до 60 лет, которые служили раньше или получили военно-учетную специальность.

Следует отметить, что с 2024 года срочную службу в Украине отменили. Теперь военнообязанными до 25 лет считаются все кто прошел базовую военную подготовку .

Основные обязанности военнообязанных

Закон определяет ряд обязанностей для военнообязанных, в частности:

Стоять на воинском учете по месту жительства, работы или обучения.

Прибывать по вызову в территориальные центры комплектования (ТЦК) для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) или других процедур.

Не менять место жительства при мобилизации без разрешения ТЦК.

Сообщать об изменении персональных данных или потере военно-учетных документов.

Проходить обучение и собрание для поддержания боевой готовности.

Уклонение от воинского учета, мобилизации, игнорирования повестки или нарушения других требований может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

В случае административного нарушения предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Ранее "Телеграф" писал, кто может встать на воинский учет без ТЦК. Министерство обороны Украины запустило экспериментальный проект.