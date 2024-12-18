Что делать, если военный билет в "Резерв+" недействителен

С не обновленным документом могут задержать

Украинцы могут оформлять электронный военно-учетный документ (ВУД) через мобильное приложение "Резерв+" или портал "Дия". Это значительно упрощает процедуру учета и использования военно-учетной информации.

Детальнее об электронных ВУД рассказали юристы компании "INSEININ". Они объясняют, что это цифровой документ, содержащий информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Он также может включать сведения об административных или уголовных правонарушениях, если таковые были зафиксированы в реестре Национальной полиции.

Документ содержит уникальный электронный идентификатор в виде QR кода, который можно использовать для проверки его действительности, отмечают юристы.

Срок действия электронного ВУД

Электронный военно-учетный документ действует в течение одного года с момента его формирования. Его срок действия не может превышать срока отсрочки от мобилизации или бронирования, предоставленного призывникам или военнообязанным.

Когда ВУД может быть недействительным

Документ считается недействительным в следующих случаях:

если сведения из электронного ВУД не соответствуют данным, имеющимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

человек снят с воинского учета;

данные о лице в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствуют.

"Если мобильное приложение Резерв+ формирует qr-код со сведениями о пребывании на военном учете — такой электронный военно-учетный документ считается действительным. Нахождение военнообязанного в розыске районным ТЦК и СП наличие отметки о нарушении правил ведения воинского учета не является основанием для признания такого документа недействителен. В случае, если документ не имеет всей информации, а некоторые поля не заполнены – нельзя его считать недействительным", — объясняют правоведы.

Последствия недействительности документа

Граждане с недействительным, например, военным билетом не могут:

оформить отсрочку от мобилизации или бронирования;

пользоваться услугами паспортного сервиса или консульств за границей для получения паспортных документов;

при проверке могут быть доставлены в ближайший ТЦК для уточнения учетных данных и привлечения к административной ответственности.

Как получить действительный ВУД

Если мужчина не состоит на воинском учете, для получения документа требуется:

лично обратиться в ТЦК;

пройти военно-врачебную комиссию.

обновить учетные данные и получить военно-учетную специальность.

После внесения информации в реестр можно сформировать электронный документ через "Резерв+" или "Дия".

Ранее "Телеграф" писал, как получить электронный военный билет в "Резерв+" или "Дия". Создать документ можно в несколько кликов.