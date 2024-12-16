В Харькове с семьи военного могли требовать деньги на подарок учительнице: детали скандала

Все денежные средства должны поступать на официальный счет школы

В Харькове произошел скандал с родителями ребенка, который ходит в лицей №24. Мать и отца якобы изъяли из родительского чата из-за того, что те не сдали деньги на подарки учителям.

Об этом сообщила мама девочки Татьяна Очкуренко. Она опубликовала сообщение в Фейсбуке "Родители SOS".

"Пока дочь училась в первом классе онлайн, а я в связи с этим не могла работать, родители раза четыре собирали деньги на сумки с продуктами и наличные деньги для учителя", — пишет женщина.

По ее словам, 26 августа они с дочерью пришли в школу, как все дети с родителями, чтобы получить учебники для 2 класса. Во время этого "праздника" мамы девочки подошли другие родители и якобы психологически давили на нее. Претензия заключалась в том, что она не сдала деньги — 200 гривен на цветы для этого "праздника" и на день рождения учительницы.

"Я сказала, что не хочу распространять коррупцию и денег не дам. После чего меня и моего мужа (который в этот день находился на линии огня) удалили из родительского чата без разъяснений. В сентябре впервые моя дочь пошла в метро школу, это была радость, но забрала я ее в слезах. В ночи случилась истерика и оказалось, что учительница сказала, что мест в метро мало, а желающих много, поэтому в следующий раз в метро не пойдет Очкуренко", — делится женщина.

Мама девочки добавляет, что ходила к директору. Женщина объяснила ему, что цветы за 5 тысяч грн уже на помойке, а на эти деньги можно купить турникеты и чей-то отец вернулся бы живым домой. Директор, как она пишет, обещал прекратить коррупцию.

"После ротации мой муж ходил к директору и разъяснил, что принудительных сборов не должно быть. Накануне Дня ВСУ я обращалась к учителю и всем родителям, чтобы нас восстановили в родительском чате. Потом мой муж хотел разъяснения, почему его так и не добавляют снова в чат. Но добавили только после того, как он дважды звонил админу чата и объяснял, что принудительных сборов не должно быть", — комментирует женщина.

По ее словам, сейчас в чате якобы начали снова копить деньги. То есть она утверждает, что директор не сдержал обещания.

"Хуже всего, то, что дочь видит — если не носить сумки с продуктами, алкоголем и наличными учителю, травить будут всю семью", — подытожила женщина.

"Телеграф" обратился в лицей №24, где произошел досадный инцидент. По просьбе журналистки прокомментировать ситуацию, заместитель директора ответила, что такие вопросы нужно обсудить с директором лицея.

Мы снова свяжемся с директором лицея и сообщим дополнительные комментарии.

Помощь должна быть добровольной

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев отмечает, что родители могут оказывать финансовую поддержку школе, но не обязаны это делать. Они могут вносить благотворительный взнос на конкретные нужды, но это должно быть оформлено соответствующим актом передачи.

По словам Горбачева, наличные взносы противоречат закону. Все денежные средства должны поступать на официальный счет школы.

Важно также подчеркнуть, что помощь должна быть добровольной, без принуждения.

Горбачев также советует родителям, в случае требования финансовой помощи на нужды школы, прежде всего обращаться с письменным запросом к руководителю учебного заведения с просьбой предоставить информацию о том, подавал ли он запрос учредителям — управлению или отделу образования с просьбой выделить средства на конкретные цели.

Ранее "Телеграф" писал, что под Днепром задержали местного депутата и группу рэкетиров, требовавших деньги с военного.