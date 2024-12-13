В Донецке прогремела серия взрывов, говорят о прилете в центре (видео)

На местах работают все экстренные службы

В пятницу, 13 декабря, в центре Донецка прогремела серия взрывов. В результате произошедшего в нескольких районах повреждено остекление в многоквартирных домах.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах. О жертвах среди местного населения ничего не известно.

В соцсетях сообщают, что в части Калининского и Киевского районов Донецка повреждено остекление в некоторых многоквартирных домах. По предварительным данным, город был атакован тремя ракетами.

Минимум две из них были сбиты силами ПВО.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На данный момент о пострадавших среди местного населения ничего не сообщается.

На местах работают все экстренные службы.

Напомним, днем 21 января во временно оккупированном Донецке снова раздались взрывы. В результате удара было много погибших среди гражданских – счет пошел на десятки жертв.

Российские террористы сразу же обвинили в обстреле ВСУ и даже потребовали срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН. Однако местные жители в комментариях в донецких каналах написали, что обстрел с вероятностью почти в сто процентов произвели именно российские оккупанты. К тому же "накрыли" район, недавно активно жаловавшийся на проблемы с водой, а съемочные группы российских пропагандистов на месте трагедии оказались раньше пожарных и машин скорой помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в оккупированной Донецкой области хотят избавиться от терриконов. О планах рекультивировать "донецкие горы" заявил главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин.