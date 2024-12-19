Сейчас его можно поменять на последний iPhone: раритетные телефоны Nokia продают по 150 тысяч гривен

Эта модель телефона была выпущена в далеком 2005 году

На популярной украинской платформе онлайн-объявлений продают телефон Nokia 8800 Sapphire Arte за 150 тысяч гривен. Что интересно, раритетный гаджет стоит больше, чем последний новенький iPhone.

Продавец указывает, что телефон абсолютно новый, в заводских пленках и был привезен из Европы на продажу. За указанную сумму он предлагает полный заводской комплект.

По словам автора объявления, гаджет работает со всеми операторами и не является подделкой или рефрешем. Торговаться насчет цены продавец не готов, о чем он четко указал. Также он не рассматривает варианты обмена.

Фото из объявления

Стоит добавить, что эта модель телефона была выпущена в далеком 2005 году. Корпус сделан из нержавеющей стали, а защитное стекло экрана — из устойчивого к царапинам закаленного стекла. Подвижной частью является экран и клавиатура, которая в закрытом состоянии находится в стальном "стакане".

Фото из объявления

Тогда гаджет стал популярным благодаря премиальным материалам. Его корпус выполнен из нержавеющей стали, а сапфировая кнопка являлась символом эксклюзивности.

Фото из объявления

К слову, на других маркетплейсах его цена от 4 до 10+ тысяч гривен. В то же время, последний iPhone 16 Pro Max на 1 Тб можно приобрести по цене около 85 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве продают особняк напичканный антиквариатом, шкурами и позолотой за нереальные деньги.