Можно даже без опыта. Отель в Буковеле предлагает работу с хорошей зарплатой

Кроме зарплаты есть некоторые приятные бонусы

Украинцев приглашают на работу в горнолыжном курорте Буковель. В частности, ищут кассира, которому готовы платить 28 000 — 30 000 гривен.

Объявление о вакансии размещено на одном из популярных сайтов поиска работы и персонала. Кассира на постоянную работу ищут для заведения питания.

Работодатель готов взять человека без опыта. Однако желательно уметь работать с оборотом наличных денег, знать кассовую дисциплину и программы расчета. В обязанности будет входить проведение расчетно-кассовых операций и качественное обслуживание гостей в кассе.

График работы — 6 рабочих 1 выходной в неделю (в месяц 25-26 смен). Будущий сотрудник получит официальное трудоустройство (налоги платит работодатель). Его обеспечат бесплатным питанием и корпоративной формой за счет фирмы.

Кроме того, предусмотрено:

компенсацию за аренду жилья

корпоративные скидки на услуги курорта

возможности для профессионального роста

интересные корпоративные мероприятия и бонусы

обучение 5 дней за счет компании

Как рассказывал "Телеграф", недавно в Буковеле открылась вакансия парикмахера с зарплатой в 70 тысяч гривен. Помимо основного вознаграждения, предусмотрены дополнительные бонусы.