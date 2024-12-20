Можно даже без опыта. Отель в Буковеле предлагает работу с хорошей зарплатой
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Кроме зарплаты есть некоторые приятные бонусы
Украинцев приглашают на работу в горнолыжном курорте Буковель. В частности, ищут кассира, которому готовы платить 28 000 — 30 000 гривен.
Объявление о вакансии размещено на одном из популярных сайтов поиска работы и персонала. Кассира на постоянную работу ищут для заведения питания.
Работодатель готов взять человека без опыта. Однако желательно уметь работать с оборотом наличных денег, знать кассовую дисциплину и программы расчета. В обязанности будет входить проведение расчетно-кассовых операций и качественное обслуживание гостей в кассе.
График работы — 6 рабочих 1 выходной в неделю (в месяц 25-26 смен). Будущий сотрудник получит официальное трудоустройство (налоги платит работодатель). Его обеспечат бесплатным питанием и корпоративной формой за счет фирмы.
Кроме того, предусмотрено:
- компенсацию за аренду жилья
- корпоративные скидки на услуги курорта
- возможности для профессионального роста
- интересные корпоративные мероприятия и бонусы
- обучение 5 дней за счет компании
Как рассказывал "Телеграф", недавно в Буковеле открылась вакансия парикмахера с зарплатой в 70 тысяч гривен. Помимо основного вознаграждения, предусмотрены дополнительные бонусы.