"Ніколи не визнає": чому Путін хоче розмовляти з Трампом лише на своїх умовах (відео)

Путіні ніколи не визнає існування незалежної України

Президент Росії Володимир Путін дійсно хоче провести переговори з Дональдом Трампом. Однак це має відбутися лише на його умовах і ніяк інакше. Це говорить про те, що він боїться ще більшого тиску з боку демократичного світу.

Про це заявив дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін в ексклюзивному коментарі для "Телеграфу". Він наголосив, що Володимира Путіна не влаштує режим припинення вогню і він завжди буде хотіти більшого.

"Путін хоче говорити з Трампом, але виключно на своїх умовах. Окружні Путіна дуже непокоїть те, що Трамп після інавгурації може жорстко заявити про припинення вогню. Однак це Путіна не влаштовує і хоче більшого", — заявив Клімкін.

За словами колишнього глави МЗС України Павла Клімкіна, Дональд Трамп діятиме послідовно і ніхто не може, на жаль, припустити, як він вестиме діалог з Путіним і чи вдасться йому "відновити мир".

Більш цікавого дивіться у повному інтерв’ю Павла Клімкіна для "Телеграфу":

Нагадаємо, 21 листопада, російські війська вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Того ж дня Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив, що йдеться про застосування новітньої ракети середньої дальності "Горішник" у без’ядерному гіперзвуковому виконанні.

На думку експертів, Росія не може виробляти сотні ракет "Орєшнік" на рік. Число вироблених ракет може становити 25 одиниць на рік, а не на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Путін видав нову порцію заяв про війну та "Орєшнік". Він нагадав, що штатну чисельність ЗС РФ підвищено до 1,5 млн військовослужбовців.

Російський диктатор також заявив, що ЗС РФ "міцно володіють стратегічною ініціативою" на фронті. Він також сказав, що цього року РФ нібито захопила 189 українських населених пунктів.