Суржик в зимнем гардеробе: почему "перчатки" — это неправильно

Украинцы все чаще обращают внимание на чистоту речи и правильность использования слов. Часто возникают вопросы по названиям зимней одежды и аксессуаров. Многие по привычке используют русские слова "перчатки" и "рукавицы".

Эти русизмы настолько укоренились в бытовой речи, что мы даже не подозреваем об их неправильности. Известный филолог Александр Авраменко объясняет, что такие слова вообще отсутствуют в украинских словарях.

В частности, Александр Авраменко обратил внимание на распространенную ошибку в употреблении слова "перчатки". По его словам, такого слова вообще нет в украинских словарях, поскольку оно является типичным примером суржика.

В украинском языке существуют два правильных термина для обозначения этого зимнего аксессуара — "рукавиці" и "рукавички". Между ними есть существенная разница. "Рукавиці" имеют только два "карманчика": один для большого пальца, другой — для остальных четырех. Вместо этого "рукавички" оснащены отдельными отделениями для каждого из пяти пальцев.

Интересно, что даже в боксе эти слова имеют свои особенности. К примеру, боксерские "рукавички" по форме напоминают "рукавиці", но традиционно их называют именно "рукавичками".

Правильное использование украинской терминологии помогает очистить язык от ненужных заимствований и сохранить его подлинность. "Рукавиці" и "рукавички" – это не просто слова-синонимы, а разные по назначению и форме аксессуары, имеющие уникальные названия в украинском языке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как правильно говорить о болезнях на украинском языке. Вместо русизмов и суржика используйте украинские слова "застуда" или "простуда".