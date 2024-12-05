Без "мясных штурмов". Как изменилась тактика наступления России в Украине - BBC

Россияне меняют методы ведения войны против Украины

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины по всей длине фронта на Донбассе, однако из-за многочисленных потерь вынуждены отказаться от прежней тактики "мясных штурмов".

Об этом сообщает ВВС-Украина. Вместо этого россияне используют тактику продвижения "малыми группами", а в качестве средств передвижения применяют велосипеды, мотоциклы, электросамокаты и автомобили, включая "Жигули".

Причиной смены тактики является использование Силами обороны Украины средств аэроразведки и FPV-дронов.

Это не позволяет российской пехоте без проблем перемещаться на поле боя, а атаки крупными соединениями становятся бессмысленными. Однако, как утверждают военные в интервью журналистам, бывали случаи, когда россияне попытались на автомобилях подъехать к позициям ВСУ и забросать их противотанковыми минами.

В то же время продвижение россиян на нескольких участках фронта обусловлено не только тактикой, сколько преимуществом в технике и живой силе. Эти факторы заставляют украинцев отходить с позиций, отмечает издание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне продвигаются вглубь Донбасса. Речь идет о Кураховском, Покровском и Времевском направлениях.