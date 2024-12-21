Сколько времени уйдет на восстановление госреестров после кибератаки: в Минюсте озвучили сроки

Россияне не достигли своей цели

Россияне провели беспрецедентную кибератаку на государственные реестры Украины. Однако это не привело к потере информации, а последствия атаки будут полностью устранены в течение пары недель.

Об этом рассказал первый заместитель министра юстиции Михаил Кучерявенко в эфире единого марафона новостей. По его словам, россияне не достигли конечной цели своей атаки.

"Эта атака очень мощная. Никогда такой мощности не было раньше", — сказал чиновник.

По его словам, атака вызвала некоторые неудобства для граждан на определенное время. При этом, он добавил, что Минюст работает в режиме 24/7, чтобы восстановить реестры.

Кучерявенко говорит, что уже в понедельник-вторник министерство сможет назвать более четкие временные рамки полного восстановления данных, однако он предположил, что это займет около двух недель.

"Никакой информации мы не потеряли. У нас есть в наличии соответствующие копии информации реестров. И на сегодня как раз на них мы будем опираться при восстановлении реестров", — добавил замминистра.

Напомним, 19 декабря в Министерстве юстиции заявили о масштабной атаке российских хакеров на учреждение. Под ударом оказалось большое количество важных государственных реестров. Кроме того, в приложении "Дия" были недоступны более 20 цифровых услуг, предоставляемых государством.