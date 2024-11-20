В приложении "Резерв+" произошел сбой: какие документы не подтягиваются

Когда устранят неполадку — неизвестно

В среду, 20 ноября, в приложении для военнообязанных "Резерв+" произошел сбой. Многодетные родители столкнулись с тем, что не могут получить электронную отсрочку несмотря на то, что имеют в одном браке трое детей.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Украина сейчас". Причины произошедшего не объясняются, а в Минобороны официально это никак не комментируют.

В приложении для военнообязанных, призывников и резервистов произошел сбой. Так, в электронном кабинете у многодетных мужчин указано, что они не имеют оснований для получения отсрочки от прохождения воинской службы.

При этом у них есть документы о том, что в одном браке было рождено трое и больше детей. А это является основанием для отсрочки.

Кроме этого пользователи "Резерв+" утверждают, что у них есть все необходимые документы в бумажном формате и отсрочку им официально продлили в ТЦК и СП. Однако в приложение эти бумаги и данные "не подтягиваются", а поэтому оформить "виртуальную" отсрочку невозможно.

Когда будут устранены технические неполадки — неизвестно.

Стоит отметить, что получение отсрочки для многодетных родителей через "Резерв+" стало возможно менее двух недель назад — после обновления приложения 9 ноября.

Главными преимуществами получения онлайн-отсрочки называют снижение бумажной нагрузки на ТЦК и отсутствие коррупционной составляющей, а также скорость предоставления услуги.

При этом еще во время тестового этапа получения отсрочек для многодетных родителей в "Резерв+" возникла проблема. Если дети рождены в разных браках – нужно все же обращаться в ТЦК.

Оказывается, что приложение "Резерв+" получает данные из Реестра многодетных семей, так что дети должны быть рождены в одном браке для получения онлайн-отсрочки.

Кроме этого, данные из Единого реестра должников для проверки задолженности по алиментам недоступны в "Резерв+". Однако именно отсутствие задолженности по алиментам является важным условим для предоставления отсрочки.

Напомним, в этом году Минобороны запустило электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения "Резерв+".

Благодаря ему можно обновить свои учетные данные, не посещая территориальные центры комплектования (ТЦК). А также создать электронный военно-учетный документ, имеющий специальный QR-код. Этот документ следует предъявлять по требованию сотрудников ТЦК во время встречи.

А в октябре в "Резерв+" появились новые функции:

Бронирование отображается как отдельный вид отсрочки (в соответствии с действующими законами).

Добавлена функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR-кодов.

Добавлена возможность проверить подлинность повестки через QR-код.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, могут ли вручить повестку тем, у кого есть документы в "Резерв+". Если все хорошо с документами, то вас совершенно необязательно направят в военкомат.