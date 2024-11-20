В приложении "Резерв+" произошел сбой: какие документы не подтягиваются
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Когда устранят неполадку — неизвестно
В среду, 20 ноября, в приложении для военнообязанных "Резерв+" произошел сбой. Многодетные родители столкнулись с тем, что не могут получить электронную отсрочку несмотря на то, что имеют в одном браке трое детей.
Об этом сообщает Телеграмм-канал "Украина сейчас". Причины произошедшего не объясняются, а в Минобороны официально это никак не комментируют.
В приложении для военнообязанных, призывников и резервистов произошел сбой. Так, в электронном кабинете у многодетных мужчин указано, что они не имеют оснований для получения отсрочки от прохождения воинской службы.
При этом у них есть документы о том, что в одном браке было рождено трое и больше детей. А это является основанием для отсрочки.
Кроме этого пользователи "Резерв+" утверждают, что у них есть все необходимые документы в бумажном формате и отсрочку им официально продлили в ТЦК и СП. Однако в приложение эти бумаги и данные "не подтягиваются", а поэтому оформить "виртуальную" отсрочку невозможно.
Когда будут устранены технические неполадки — неизвестно.
Стоит отметить, что получение отсрочки для многодетных родителей через "Резерв+" стало возможно менее двух недель назад — после обновления приложения 9 ноября.
Главными преимуществами получения онлайн-отсрочки называют снижение бумажной нагрузки на ТЦК и отсутствие коррупционной составляющей, а также скорость предоставления услуги.
При этом еще во время тестового этапа получения отсрочек для многодетных родителей в "Резерв+" возникла проблема. Если дети рождены в разных браках – нужно все же обращаться в ТЦК.
Оказывается, что приложение "Резерв+" получает данные из Реестра многодетных семей, так что дети должны быть рождены в одном браке для получения онлайн-отсрочки.
Кроме этого, данные из Единого реестра должников для проверки задолженности по алиментам недоступны в "Резерв+". Однако именно отсутствие задолженности по алиментам является важным условим для предоставления отсрочки.
Напомним, в этом году Минобороны запустило электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения "Резерв+".
Благодаря ему можно обновить свои учетные данные, не посещая территориальные центры комплектования (ТЦК). А также создать электронный военно-учетный документ, имеющий специальный QR-код. Этот документ следует предъявлять по требованию сотрудников ТЦК во время встречи.
А в октябре в "Резерв+" появились новые функции:
- Бронирование отображается как отдельный вид отсрочки (в соответствии с действующими законами).
- Добавлена функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR-кодов.
- Добавлена возможность проверить подлинность повестки через QR-код.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, могут ли вручить повестку тем, у кого есть документы в "Резерв+". Если все хорошо с документами, то вас совершенно необязательно направят в военкомат.