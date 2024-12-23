"Хуже всего на войне — когда остаешься один": гранатометчик "Дед" рассказал, как выбирался сам после ранения, еще и привел пленника (фото)

Военный получил ранение от вражеского "сброса"

Иногда украинским бойцам удается выбраться из казалось бы безысходных ситуаций, когда вражескую пулю остановил телефон или вернуться после ранения и еще с пополнением обменного фонда. Именно так произошло с пехотинцем 107 батальона 63 бригады.

Его историю рассказали в телеграмм-канале бригады. Павлу с позывным "Дед" 54 года он гранатометчик. Во время одного из выездов, их накрыли "сбросами" с дронов. Павлу удалось выскочить из машины, однако из-за взрыва он потерял сознание.

Павлу – 54 года

После того как пришел в себя — вокруг никого. Раненый, с обломком в челюсти и иссеченной правой рукой, Павел понял — эвакуационная команда не заметила его в темноте. Это было самое ужасное, делится военный. "Когда шарашают КАБы, Грады, танчики – это все страшно, но не так, когда остаешься один. Это самое худшее, что может быть на войне", — говорит Павел.

Павел говорит, что самое страшное на войне – оказаться самому

Военному удалось добраться до пустого блиндажа, где он нашел воду и сигареты. Вдруг услышал голос. Он встретил россиянина, который хотел сдаться в плен. Это был российский военный из бывших заключенных, также раненый. Павел рассказывает — когда шли к украинским позициям, россиянин его постоянно задерживал и умолял не застрелить. "Это не так просто — выстрелить в живого человека, когда видишь его перед собой, еще и без оружия", — говорит военный.

"Дед" и пленник встретили эвакуационную машину медиков. Его узнали и сразу бросились к нему и очень удивились, когда узнали, что второй с ним — это пленный российский оккупант.

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