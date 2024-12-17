Рада поддержала законопроект о быстром мобильном интернете в Украине: что он меняет

Мобильный интернет станет быстрее в селах и за городом

Рада поддержала в первом чтении законопроект о быстром интернете в Украине. Благодаря ему операторы будут обязаны поддерживать установленную минимальную скорость интернета даже за пределами больших городов.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. По его словам, мобильный интернет должен быть быстрым и в больших городах, и в деревнях, и на дорогах между городами.

"Парламент в первом чтении принял законопроект № 12094. Очень важен для качества связи. Теперь будет определяться минимальная скорость, чтобы вы могли загрузить видео в мессенджере, когда находитесь в пути, или выйти на кол с коллегами. Операторы будут обязаны соблюдать эти стандарты", — отмечает он.

Что меняет законопроект 12094

Украинцы смогут проверять качество мобильного Интернета с помощью специального теста на скорость на смартфонах. Информация будет передаваться регулятору сферы — НКЭК, чтобы он реагировал на проблемные ситуации.

Нацроуминг будет работать после завершения военного положения в кризисных ситуациях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине запустили единую карту для всех государственных выплат.