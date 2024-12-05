В сети начались бурные обсуждения

В обществе активно заговорили о возможном снижении мобилизационного возраста. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг слухи о мобилизации с 18 лет.

Об этом он написал в соцсети Х. Литвин заявил, что мобилизация 18-летних не планируется.

"Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних", — подчеркнул советник президента, комментируя обсуждение в сети о возможном призыве лиц младшего возраста.

Отметим, что Литвин прокомментировал дискуссии о запрете выезда за границу ребят в возрасте 15-17 лет, подчеркнув, что в настоящее время такие инициативы не рассматриваются.

Напомним, что США настаивают на снижении мобилизационного возраста в Украине. Белый дом выражает недовольство темпами мобилизации в Украине, считая, что даже достаточный уровень вооружения не гарантирует успех без нужного количества военных.

Украинская армия вроде бы не сможет добиться успеха без большего количества солдат, даже если США ускорят поставки оружия. Разочарование растет из-за сопротивления украинских лидеров снизить возраст призыва с 25 до 18 лет, говорят в Вашингтоне.

В то же время, некоторые чиновники в Белом доме считают, что мощь Украины уменьшилась из-за замедления военной помощи США до того, как Конгресс в апреле одобрил дополнительное финансирование на сумму 61 ​​миллиард долларов. Однако ситуация может измениться.

Ранее "Телеграф" писал, что США неоднократно призывали снизить мобилизационный возраст в Украине. А у Зеленского ответили, что мы не можем вооружить как следует даже уже имеющихся солдат, поскольку партнеры сильно затягивают поставки вооружения.