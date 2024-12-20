Запретили ли мобилизацию после 50 лет? В Верховной Раде и ТЦК объяснили

Запрета на призыв людей такого возраста до сих пор нет

Мужчин от 50 до 60 лет будут брать в армию только в отдельных случаях — такую директиву издали в Сухопутных войсках. Речь идет о тех, кто имеет особые военные специальности или может служить в тылу.

Большинство боевых частей отказываются от людей такого возраста, потому что они не годятся для штурмовых задач. Об этом рассказал член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады, народный депутат Федор Вениславский, передает 24 канал.

Нардеп объяснил: старших мужчин могут взять разве что поварами или ремонтниками. По словам Вениславского, в возрасте за 50 мало кто имеет достаточную физическую форму для боевых действий.

Впрочем, в Волынском ТЦК подчеркнули — запрета на призыв людей такого возраста до сих пор нет. Тех, кто имеет хорошее здоровье и нужную специальность для армии, могут мобилизовать.

По законодательству до сих пор считаться, что все мужчины от 18 до 60 лет — военнообязанные. Решение о призыве принимает Генштаб — он смотрит на то, кто именно сейчас нужен армии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто и при каких условиях может задержать мужчину во время мобилизации. Об этом рассказали юристы компании INSEININ.