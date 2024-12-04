STALKER 2 поражает миллионными продажами: сколько людей уже играет

Вышла игра всего две недели назад

Игра STALKER 2: Heart of Chornobyl продемонстрировала отличные показатели продаж после своего выхода 20 ноября. С момента релиза игра продалась тиражом в 2,5 миллиона копий на всех платформах.

По данным портала Video Game Insights в STALKER 2: Heart of Chornobyl играют одновременно десятки тысяч человек. Игра собрала 83% положительных отзывов, а среднее время игры составляет 14,2 часа из всех игроков.

Хотя старт игры сопровождался техническими проблемами, частично повлиявшими на оценки. Несмотря на это, ожидания игры были огромными: за месяц до релиза более 400 тысяч новых пользователей добавили ее в список желаемого.

Основными рынками продаж остаются США (примерно 22% продаж), Украина (16%), а также Германия и Китай (по 7%).

Ожидается, что игра продолжит демонстрировать стабильный успех, ведь в ближайшее время выйдет на дополнительных платформах после завершения эксклюзивного периода на Xbox и Windows.

Для справки:

STALKER – это культовая серия игр в жанре "шутер" от первого лица с элементами выживания, созданная украинской студией GSC Game World. Сюжетная линия разворачивается в альтернативной Чернобыльской зоне отчуждения, где аномалии, артефакты и опасные мутанты стали привычными после вымышленного радиационного выброса.

"STALKER 2: Heart of Chornobyl" стала четвертой игрой в серии и первой, выпущенной не только на ПК, но и на консолях. Игра уже получила признание как один из самых ожидаемых релизов 2024 года.

Разработчики обещают, что прохождение основного сюжета займет около 40 часов, а история будет включать четыре уникальных финала, в зависимости от действий игрока.

Ранее "Телеграф" писал, что ругательная песня из STALKER 2 развеселила украинцев. Сам исполнитель признался, что он даже не знал для чего разработчики выбрали эту песню.