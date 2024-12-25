Дело о миллионной взятке: в СБУ рассказали подробности задержания главы известной партии (фото)

Его задержали со взяткой в 900 тысяч долларов

В Киеве СБУ задержала руководителя областной организации политической партии УДАР во время получения 900 тысяч долларов США. По данным следствия, общая сумма взятки должна составить 1 миллион долларов при содействии в получении земельного участка в КГГА.

По материалам дела, задержанный представился адвокатом и предложил предпринимателю оформить аренду участка у Днепра на 25 лет. Участок расположен в рекреационной зоне и принадлежит киевскому обществу. До этого бизнесмен пытался получить разрешение законным путем, но сталкивался с бюрократическими препятствиями. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Политик-адвокат пообещал обеспечить положительное решение профильной комиссии и Киевского городского совета. По информации блоггера Игоря Лаченкова, речь идет о руководителе партии "УДАР Виталий Кличко" в Одесской области Александре Суханове. Земельный участок, о котором идет речь, расположен в парке "Наталка".

Задержанному уже объявили подозрение по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы. Правоохранители готовят ходатайство о содержании под стражей с возможностью внесения залога в 38 миллионов гривен.

СБУ производит обыски в помещениях КГГА для выяснения всех обстоятельств дела.

Также ранее "Телеграф" писал, что СБУ предотвратила заказное убийство важного свидетеля. Заказчик прямо из СИЗО искал киллера.