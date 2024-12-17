Пикет в Верховной Раде: пять фракций требуют лишить мандатов ОПЗЖ, "слуги" против

На завтра в Раду вызывают Генпрокурора и главу СБУ

Во вторник, 17 декабря, народные депутаты устроили акцию протеста в зале Верховной Рады, требуя лишить мандатов членов запрещенной партии ОПЗЖ. Протестующие стоят у трибуны с плакатами и настаивают на настоящем, а не формальном запрете этой пророссийской партии.

Депутаты также хотят, чтобы Рада рассмотрела законы о поддержке украинской армии. Об этом написала в Telegram депутат Ирина Геращенко из "Европейской Солидарности".

По словам нардепа Ярослава Железняка, завтра на 10:00 в Верховную Раду вызвали первого заместителя Генерального прокурора Хоменко и главу СБУ Малюка. Чиновники должны отчитаться относительно деятельности пророссийских партий и дать оценку высказываниям депутата Бойко.

Позже народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что по требованию "Европейской Солидарности" состоялось срочное заседание согласительного совета. На рассмотрение вынесли вопрос о законопроекте 8089 и постановление 7694 о лишении мандатов депутатов ОПЗЖ.

За рассмотрение этих документов проголосовали "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос", "Довира" и "За майбутне". Против выступили представители "Слуги народа" и ОПЗЖ, из-за чего решение не приняли.

Напомним, протест в Раде начался после того, как глава "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко выложил в сеть видео со скандальными заявлениями. В нем он выступил против сноса советских памятников и переименования городов. Бойко также жаловался на притеснения русского языка и "запрет людям ходить в ту церковь, в которую они хотят".

Ранее "Телеграф" писал, что Юрия Бойко вызвали в СБУ на допрос. Причиной стали высказывания нардепа в соцсети.