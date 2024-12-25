Трое украинцев оказались в шаге от смерти в горах Румынии (видео)

Всех пострадавших госпитализировали

В среду, 25 декабря, в горах Марамуреш спасли троих украинцев, которые незаконно пересекли границу с Румынией. Люди оказались не готовы к сложным погодным условиям и самостоятельно обратились за помощью позвонив по номеру "112".

Поисково-спасательная операция продолжалась более 12 часов, так как украинцы зашли в один из самых сложных и опасных районов массива. Об этом сообщил директор государственной службы округа Салвамонт Марамуреша Дан Бенга в комментарии информационному агентству "Digi24".

Известно, что трое граждан Украины несколько дней находились в одном из самых сложных районов румынского горного массива Марамуреш. Осознав всю опасность ситуации они в конечном итоге обратились за помощью к спасателям.

Они сообщили, что вся группа истощена и у них нет еды. Также один из украинцев по неосторожности упал в ущелье и получил тяжелые травмы. Как оказалось, он не мог двигаться. Люди промокли и очень замерзли, а также в конечном итоге у них разрядились все мобильные телефоны.

Спасательная операция продолжалась более 12 часов в экстремальных погодных условиях — в горах шел снег и дул сильный ветер. К счастью, всех украинцев удалось найти. Как оказалось, они находились в опасном ущелье и их спасли лишь чудом.

Один из них действительно получил серьезные травмы и был эвакуирован наземной группой поддержки при помощи спецоборудования.

Двое других украинцев были истощены и у них диагностировали незначительное переохлаждение. Отмечается, что все люди были одеты не по сезону, а на ногах у них была спортивная обувь. Украинцев госпитализировали.

"Спасательная операция была одной из самых сложных как из-за погодных условий, так и из-за конфигурации местности", – говорится в сообщении.

Кроме этого отмечается, что румынские органы власти "продолжат юридические шаги для того, чтобы эти граждане получили право остаться в Румынии", но при этом возраст и пол спасенных не указывается.

Напомним, уезд Марамуреш расположен на севере Румынии. Здесь находится самая высокая точка Восточных Карпат Румынии – Петросу, 2303 метра над уровнем моря.

Горы почти полностью окружают Марамуреш. Единственный более доступный проход возле города Сигету-Мармацией где долина реки Тиса сформировала большую равнину. Горы Гутый и Циблеш вулканического происхождения, но вулканы не активные.

Напомним, в Румынии достали со дна глубокого оврага в горах Марамуреш 28-летнего украинца, который подскользнулся и сорвался вниз. Молодой мужчина пролежал в снегу более пяти часов и выжил только благодаря котенку, которого он прижамал к груди и согревался его теплом.

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