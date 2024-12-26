Никаких больше 850 мл молока и 900 граммов гречки: в Раде зарегистрировали интересный законопроект

Торговые заведения будут обязаны указать в ценнике за товар цену в расчете за литр или за килограмм

В Верховной Раде 25 декабря зарегистрировали недавно анонсированный законопроект №12358, который должен внести изменения в закон "О защите прав потребителей". В документе народные депутаты хотят обязать торговлю указывать цены на продукцию из расчета стоимости литра или килограмма. То есть бутылки молока по 850 мл, пачки круп и батоны по 900 граммов и напитки по 437 мл должны уйти в прошлое.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады. Документ имеет полное название "Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" об усовершенствовании информирования потребителей о ценах на товары с целью имплементации Директивы 98/6/ЕС Европейского Парламента и Европейского Совета о защите прав потребителей при указании цен на товары, которые предлагаются потребителям".

Автор законопроекта – народный депутат Дмитрий Гурин. Он считает, что после принятия законопроекта "все бутылки по 850 мл молока уйдут в прошлое".

В частности, предлагается внести изменения в ст. 15 закона "О защите прав потребителей", гарантирующей гражданам право на получение необходимой и доступной информации о продукции. Торговые заведения будут обязаны указать в ценнике за товар цену в расчете за литр или за килограмм – а не за отдельную упаковку или бутылку. Изменения при этом, что удивительно, не распространяются на производителей товаров и объемы упаковки.

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