Сколько украинцы будут сидеть без света 26 декабря: новые графики

Энергетики ликвидируют последствия масштабной российской атаки 25 декабря

В четверг, 26 декабря, в Украине будут действовать графики отключений света. Причины временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки российских войск в среду, 25 декабря.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Для бытовых потребителей будут действовать следующие графики:

08:00 – 17:00 – полторы очереди отключений;

17:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса будут действовать следующие графики:

07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.

Энергетики работают над тем, чтобы вернуть поврежденное российской армией оборудования в нормальное состояние. В то же время украинцев предупредили о том, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в конкретном регионе можно узнать на на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Также граждан Украины призвали использовать электроэнергию бережно, как только появляется свет дома.

Ранее "Телеграф" писал о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о трех вариантах того, как этой зимой будут отключать свет в домах украинцев.