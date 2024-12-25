Сколько украинцы будут сидеть без света 26 декабря: новые графики
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Энергетики ликвидируют последствия масштабной российской атаки 25 декабря
В четверг, 26 декабря, в Украине будут действовать графики отключений света. Причины временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки российских войск в среду, 25 декабря.
Об этом сообщает "Укрэнерго". Для бытовых потребителей будут действовать следующие графики:
- 08:00 – 17:00 – полторы очереди отключений;
- 17:00 – 21:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса будут действовать следующие графики:
- 07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.
Энергетики работают над тем, чтобы вернуть поврежденное российской армией оборудования в нормальное состояние. В то же время украинцев предупредили о том, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в конкретном регионе можно узнать на на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Также граждан Украины призвали использовать электроэнергию бережно, как только появляется свет дома.
Ранее "Телеграф" писал о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о трех вариантах того, как этой зимой будут отключать свет в домах украинцев.