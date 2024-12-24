Рождество без снега и мороза? Какая будет погода в Украине до конца рабочей недели

Синоптики поделились прогнозом на 24-27 декабря

В Украине царит почти безморозная погода, и она продержится до конца рабочей недели. Однако не обойдется без осадков в виде снега и дождя, максимальная концентрация которых будет 26 декабря.

Местами в некоторых регионах температура 24-27 декабря днем может достичь +13 градусов. Хотя одновременно в других областях синоптики могут прогнозировать и суточные небольшие морозы, как сообщили в "Укргидрометцентре".

Погода во вторник, 24 декабря

В этот день в Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозируют дожди и снег. А в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидаются только дожди. В других регионах будет сухая погода. В южных областях предполагается переменная облачность. Теплее всего днем будет Крыму — до +13 градусов днем, а также в Херсонской, Одесской и Запорожской областях — до +9 градусов.

В то же время "минусовая" температура ожидается преимущественно на западе Украины и в Винницком и Киевском регионах.

Погода в Украине на 25 декабря

Осадки на Рождество пройдут в регионах юга Украины, кроме Днепропетровской области. В то же время осадки в виде дождя и снега будут господствовать в определенных областях запада, а именно Львовской, Ужгородской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.

В других регионах Украины прогнозируется переменная облачность и сухая погода.

Самый высокий показатель на термометре будет в Крыму, до +10 градусов. На западе ожидаются морозы, а самые большие из них во Львовской области — до -3 днем. Кроме того, небольшие минусы прогнозируются в Киевской и Черниговской областях.

Погода в Украине на 26 декабря

Дождливая ситуация затронет большую часть Украины. Дожди со снегом ожидаются в южных областях и Кировоградской области, но в Крыму будет просто дождь. В то же время снежить будет во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях.

Восток Украины и Волынская, Ровенская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Киевская, Черниговская и Сумская области будут наслаждаться сухой погодой.

Больше всего тепло ощутит на себе Крым, до +7 градусов днем. Морозы максимально проявят себя на западе, до -4 градусов в ночное время, и в некоторых центральных областях — до -3 градусов.

Погода в Украине в пятницу, 27 декабря

Этот день пройдет без осадков по всей Украине. Морозы в течение дня и ночи ожидаются на западе (кроме Ужгородской и Черновицкой областей), в центре (кроме Полтавской области) и на востоке. Юг будет наслаждаться "плюсовой" температурой постоянно.

Максимальные минусы прогнозируются до -4 градусов ночью и до -1 градуса днем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода на Рождество в Киеве.