Что будет, если украсть генератор из ларька с шаурмой: суд в Киеве вынес приговор

Владелица настаивала на более строгом наказании

Дарницкий районный суд Киева вынес приговор киевлянину, который 27 сентября 2024 около 5:30 выкрал генератор. Он украл прибор из киоска "Шаурма" на улице Михаила Драгоманова в Киеве.

Об этом сообщается в приговоре суда на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Вор попал в киоск с помощью отмычки, которую специально приобрел. Он положил генератор марки "MXR3500" стоимостью 19644 гривны в черный пакет и вынес.

С этим генератором в пакете его задержала полиция. Обвиняемый признал свою вину и заявил, что о содеянном сожалеет. По словам мужчины, на кражу он пошел из-за тяжелого материального положения. Он попросил прощения у владелицы генератора и просил суд не лишать его свободы.

Суд учел его раскаяние как смягчающее обстоятельство. В то же время обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемому, судом не установлены. Однако потерпевшая настаивала на более суровом наказании.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Согласно ст. 75 УК Украины его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что суд Киева вынес приговор в отношении двух киевлянок, которые в августе 2024 года организовали серию краж в магазине "Эпицентр". По данным следствия, они действовали по предварительному сговору, совершив по меньшей мере шесть краж из торгового зала магазина.