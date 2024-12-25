В Киеве среднеазиат вцепился в лицо девушки: суд вынес приговор владельцу животного

Животное было без намордника и поводка

В одном из районов Киева 50-летний мужчина оставил без присмотра среднеазиатскую овчарку и пошел в магазин. В этот момент собака напала на 25-летнюю девушку и вцепилась ей в лицо.

В суде прокурору удалось доказать вину владельца пса, однако его приговорили к условному сроку. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам дела, мужчина выгуливал во дворе многоэтажки среднеазиатскую овчарку. Его пес был без намордники и поводка, хотя данная порода отнесена к опасным и владельц обязан был надеть на нее намордник и держать на поводке. Вместо этого владелец оставил овчарку без присмотра, а сам пошел в супермаркет.

В этот момент овчарка увидела другого пса и бросилась на него. Потерпевшая, защищая свое животное, прикрыла его собой. В результате этого среднеазиат вцепился зубами в лицо 25-летней девушки. Пострадавшую спасли прохожие, а ее травмы были оценены как средней тяжести.

Во время судебного заседания прокурор доказал вину владельца собаки и он был признан виновным в неосторожном причинении потерпевшей средней тяжести телесного повреждения.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме, добровольно возмещает моральный и материальный ущерб потерпевшей.

По решению суда мужчина был приговорен к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Напомним, в Днепровском районе Киева на территории пляжа Тельбин произошел неприятный инцидент — на детей в воде начала нападать агрессивная собака. Хозяин долго не мог справиться с животным и в конечном итоге ему пришлось на руках уносить пса.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в киевском ТРЦ пенсионера покусали собаки — животных здесь систематически подкармливают. Агрессивные псы искусали прохожего за ногу и мужчине пришлось обратиться за помощью в больницу.