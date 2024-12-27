Що буде, якщо вкрасти генератор з кіоску з шаурмою: суд у Києві виніс вирок

Власниця наполягала на більш суворому покаранні

Дарницький районний суд Києва виніс вирок киянину, який 27 вересня 2024 року близько 5:30 викрав генератор. Він поцупив прилад з кіоску "Шаурма" на вулиці Михайла Драгоманова у Києві.

Про це повідомляється в вироку суду на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Крадій потрапив до кіоску за допомогою відмички, яку спеціально придбав. Він поклав генератор марки "MXR3500" вартістю 19 644 гривні до чорного пакету та виніс.

З цим генератором в пакеті його й затримала поліція. Обвинувачений визнав свою провину та заявив, що про вчинене жалкує. За словами чоловіка, на крадіжку він пішов через скрутне матеріальне становище. Він попросив вибачення у власниці генератора та прохав суд не позбавляти його волі.

Суд врахував його каяття як пом'якшувальну обставину. Водночас обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому, судом не встановлено. Проте потерпіла наполягала на більш суворому покаранні.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України і призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. Відповідно до ст. 75 КК України його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що суд Києва ухвалив вирок щодо двох киянок, які в серпні 2024 року організували серію крадіжок у магазині "Епіцентр". За даними слідства, вони діяли за попередньою змовою, здійснивши щонайменше шість крадіжок із торгівельного залу магазину.