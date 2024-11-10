"Ты не ты, когда надо готовиться к Новому году": в Киеве таксист Bolt совершил необычную кражу (видео)

Мужчине удалось скрыться

В Киеве мужчина-водитель такси Bolt ранним утром украл несколько туй, которые росли возле одного из столичных заведений. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения и затем было опубликовано в соцсети.

Водитель действовал достаточно быстро и профессионально. Он погрузил деревья в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

В Дарницком районе Киева произошла необычная кража. Водитель такси Bolt около 6:30 утра подъехал к местному заведению. Мужчина оценил ситуацию и решил украсть несколько туй, которые росли в деревянных кадках и стояли на улице.

Он взял несколько деревьев, загрузил их в авто и скрылся. Подавали ли владельцы заведения заявление в полицию — неизвестно.

Стоит отметить, что пользователи соцсети с юмором отнеслись к данной ситуации и начали писать о том, что "ты не ты, когда надо готовиться к Новому году".

Напомним, в столице водитель такси Bolt принципиально не захотел общаться с клиентками на украинском языке, назвал женщин "больными людьми" и высадил их из автомобиля. После этого разгорелся языковой скандал, который получил внезапное продолжение.

Однако после этого языковой скандал начал набирать новые обороты, так как за таксиста решили вступиться Алексей Арестович и депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко. Они сообщили в своих соцсетях, что готовы морально и финансово поддержать водителя, а также помочь ему с трудоустройством.

Данное заявление вызвало общественный резонанс, а общественный деятель Андрей Смолий на своей странице в Facebook обратился к СБУ с просьбой обратить внимание на высказывания Арестовича, который называет исполнение Закона Украины "языковым Талибаном".

Как оказалось, мужчину не только уволили из компании Bolt, но и вручили ему повестку. Об этом стало известно в пятницу, 27 октября, из сообщения общественного деятеля и политического эксперта Андрея Смолия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве водитель такси Uklon решил проучить автомобилиста, который не уступил ему дорогу и напал на него с металлической дубинкой. Неожиданно он получил в ответ несколько сильных ударов и оказался на асфальте.