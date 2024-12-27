Украина впервые захватила в плен солдата из КНДР: что говорят в разведке

В Россию было направлено около 11 000 северокорейских военных

Южнокорейская разведка заявила, что украинские войска взяли в плен северокорейского военного. Он участвовал в боевых действиях на стороне России.

Об этом сообщает агентство Yonhap. Отмечается, что он был ранен.

"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны был подтвержден захват раненого северокорейского солдата", — цитирует агентство сообщение Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS).

Напомним, в четверг, 26 декабря, украинские СМИ и телеграм-каналы распространили фото, как утверждалось, первого северокорейского военного, взятого в плен в Курской области. Официально украинские власти и ВСУ не подтверждали эту информацию.

Если это подтвердится, это станет первым случаем, когда Украина захватила участвовавшего в боевых действиях северокорейского солдата, сообщает Милитарный.

По данным официальных лиц Южной Кореи, в настоящее время в Россию было направлено около 11 000 северокорейских военных с признаками подготовки к дальнейшему развертыванию войск и военной техники.

Добавим, что украинские военные расшифровали еще одну трофейную записку северокорейского солдата. В ней он рассуждает об украинских дронах. По словам военных, эта заметка, как и прошла, была взята из записной книжки ликвидированного спецназовца Гёнг Хонг Джонга.

Ранее "Телеграф" писал, что Северная Корея потеряла на Курщине уже более 3 тысяч своих военных убитыми и ранеными. В то же время Ким Чен Ин готовится отправить больше техники и солдат в Россию, чтобы помочь оккупационной армии.