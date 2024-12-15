Познакомились на реабилитации: свадьба двух ветеранов в Киеве растрогала украинцев

Пара познакомилась во время войны с Россией

В Киеве поженились два ветерана российско-украинской войны Анастасия и Алексей. Они познакомились в страшное для нашей страны время.

Кадры свадьбы опубликовали на странице в Instagram специализированной клиники по протезированию и реконструкции Superhumans. Оба военнослужащих получили на войне тяжелые ранения, которые привели к ампутации конечностей.

Украинцев растрогали кадры создания новой семьи.

"Леша овладевал протезом бедра, Настя училась заново ходить после потери голени. В мае на выписке он сделал предложение любимой. А вчера пара сыграла свадьбу в Киеве. Мы невероятно тронуты, что Superhumans не только возвращает упущенные возможности, но и создает новые семьи", — говорится в описании к видео.

Superhumans Center – это всеукраинский специализированный центр для лечения и реабилитации пострадавших от войны, зависящих от протезирования в результате ампутации. Первая клиника Superhumans Center была открыта неподалеку от Львова: в планах открыть больницы и в других регионах до 2025 года.

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