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В Днепре из авто на скорости выпал котенок: в сети напали на водителя, но есть нюанс (видео)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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На самом деле не известно, как он попал туда Новость обновлена 11 июня 2024, 13:46
На самом деле не известно, как он попал туда. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Бедный котик не знал, что ему делать

В Днепре случился досадный случай — на дороге во время движения из окна автомобиля выпал маленький котик. Люди увидели, как животное оказалось на оживленной дороге сама-самая после того, как проехала легковушка.

Соответствующее видео было опубликовано в местных телеграмм-каналах. В ролике не видно, что котика целеустремленно кто-то выбрасывает, но так предполагают авторы видео и комментаторы.

"Случай-дно произошел в районе переулка Добровольцев", — говорится в сообщении. Бедняжка после того, как попала на дорогу, очень растерялась, и не знала, что ей делать.

В Сети подвергли критике водителя, решив, что это он на скорости решил избавиться от домашнего любимца. Но кое-кто из комментаторов встал на его защиту, ведь коты часто влезают в подкапотное пространство авто, а также под защитное дно авто. Так они прячутся от уличных собак, а зимой – чтобы согреться теплом двигателя. Поэтому такие случаи не редкость, часто животные из-за этого травмируются и даже погибают.

Главное, что с котом все хорошо. Администраторы dnepr_operativ написали, что животное выжило и живет у хороших людей.

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Ранее Телеграф писал, что в Одессе дикая лиса чудом выжила, попав под авто. Ее спасли номерные знаки.

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