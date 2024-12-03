В Японии умер "путинский" кот. Почему это плохой знак для мира (фото)

Животное стало символом связей двух стран

В Японии умер сибирский кот по кличке Мир, которого российский президент Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ. Причиной тому стала болезнь животного.

Об этом сообщает Yol. Отмечается, что Сатакэ назвал питомца в честь русского слова, означающего "мир".

Котенок был подарен летом 2012 года. Он получил имя Мир – или "Миру" в японской интерпретации. Такой подарок был выбран после того, как стало известно, что губернатор больше любит кошек, чем собак.

Строгие санитарные требования Японии вынудили оставить кота на полгода на карантине в аэропорту Нарита. А после завершения этой процедуры Мир поселился в доме у губернатора. Животное стало символом связей двух стран.

К слову, до этого в том же году Сатакэ подарил российскому президенту щенка японской породы акита-ину в знак признательности за помощь России в стихийных бедствиях в марте 2011 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в прошлом году умерла собака, фото которой облетели соцсети после ракетного удара по Сумам.