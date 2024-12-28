Антикоррупционеру Леменову избрана мера пресечения по делу об уклонении от армии – решение суда

Суд избрал меру пресечения антикоррупционеру и основателю аналитического центра "StateWatch" Александру Леменову, которого обвиняют в уклонении от службы и неявке по повестке в ТЦК. Ему назначен залог в размере 60,5 тыс. грн – такое решение принял Белоцерковский горрайонный суд 27 декабря 2024 г.

В частности, в нем указано, что у Леменова есть военная специальность "организация морально-психологического обеспечения войск" и еще в феврале 2024 года ВЛК признала его пригодным к военной службе, пишет "Закон и бизнес".

Но, начиная с ноября, Леменов уклонялся от посещения Белоцерковского ТЦК, где стоит на учете, и как следствие – был объявлен в розыск. В ходе досудебного расследования он также не являлся следователю, что "свидетельствует о его ненадлежащем процессуальном поведении", отмечено в постановлении.

А 6 декабря, когда он прибыл в ТЦК, ему была зачитана повестка о необходимости прибыть на сборный пункт и сделано предупреждение об уголовной ответственности за уклонение от призыва. Однако Леменов в присутствии свидетелей отказался от получения повестки и в определенное время не явился на сборный пункт, о причинах неявки не сообщил.

Уже 8 декабря Леменова было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ст.336 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

"Леменов А.В., достоверно зная о военном положении на территории Украины, без всяких упреков совести и сострадания совершил уголовное правонарушение в сфере обеспечения призыва и мобилизации", — отметил следователь судья, избирая меру пресечения.

Суд также допросил свидетелей, подтвердивших обстоятельства, предоставленные следователем.

60,5 тыс. грн. залога Леменов должен внести на депозитный счет суда в течение 5 дней. Также суд обязал его прибывать по первому вызову к следователю, прокурору, следователю судьи, суду и сообщать их об изменении своего места жительства.

Напомним, ранее ГБР возбудило уголовное дело об уклонении от мобилизации против руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Также ГБР инкриминирует ему подделку документов НАПК, незаконное использование гуманитарки и присвоение джипа Nissan Pathfinder.