Вдвое больше, чем у министра. Какая зарплата у начальника Луганской ОВА Лысогора (документ)

Он не получает денежную помощь

Заработная плата начальника Луганской областной военной администрации Артема Лысогора за октябрь 2024 года составила 137 тысяч гривен. Это больше, чем получают некоторые министры.

Об этом свидетельствует официальный ответ Луганской ОВА на запрос "Телеграфа". Рассмотрим, из чего состоит заплата Лысогора.

Должностной оклад главы Луганской области в октябре составил 85 064 гривен. Следует отметить, что в этом году оклад несколько увеличился, еще в январе текущего года его размер составил 80 717 гривен.

Кроме того, в октябре Лисогор получил надбавку за стаж службы в размере 45%, что составило 39 358 гривен. Также он получил 15-процентную надбавку за работу с секретными документами в размере 12 759 гривен.

Также начальник ОВА имеет и другие выплаты. В частности, оклад по специальному званию в размере 2400 гривен, а также денежную компенсацию налога на доход физических лиц (НДФЛ) — еще 25 124 гривен.

Всего за октябрь ему было начислено 164 707 гривен. Однако после взимания налогов и сборов Лысогору выплатили 137 488 гривен. Всего в 2024 году он получил 1 361 312 гривен зарплаты.

Следует отметить, что глава Луганской ОВА не получает денежную помощь на оздоровление. Также ему не выплачивают материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов.

Запрос "Телеграфа"

Ответ ОВА

Ответ ОВА

Ответ ОВА

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Лысогора главой Луганской ОВА 13 апреля 2023 года. Он сменил Сергея Гайдая, который покинул этот пост в середине марта того же года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров является одним из наименее высокооплачиваемых чиновников правительства. Его зарплата составляет более 60 тысяч в месяц.