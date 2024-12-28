"Квартал 95" впервые с начала войны пошутил над Зеленским и Ермаком (видео)

Зрителям шутка явно понравилась

Студия "Квартал 95" в новогоднем выпуске впервые с начала войны пошутила над Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Во время номера на сцену вынесли картонные ростовые фигуры главы государства и его ближайшего соратника.

Запись концерта был опубликован на Youtube-канале студии. Зрители в зале оценили номер и постоянно смеялись.

Так, во время очередного юмористического номера на сцене появилась ростовая картонная фигура Владимира Зеленского. Актеры "Квартала 95" начали подходить к президенту с разными вопросами и заявили, что он впервые находится здесь с бородой.

Затем на сцену вынесли картонную фигуру Андрея Ермака, подчеркивая тем самым, что их всегда видят вместе.

"А что, отпроситься не смогли?" — обратился один из участников "Квартала 95" к Владимиру Зеленскому, отреагировав так на появление Ермака. В это время зал взорвался смехом и аплодисментами.

Также во время номера президента Украины поблагодарили за "тысячу Зеленского" и отметили, что он сильно похудел.

Напомним, студия "Квартал 95" все чаще попадает в скандалы во время российско-украинской войны как из-за неуместных шуток о переселенцах, так и несостыковок по прохождению военной службы актерами юмористического коллектива.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что юбилейные концерты "Квартала 95" в Киеве возмутили украинцев. В сети такой аншлаг во время войны подвергается жестокой критике. Чаще звучит вопрос, устраивают ли рейды на концертах сотрудники ТЦК, как это было, например, с группой "Океан Эльзы" во Дворце спорта в октябре.